У Донецькій області в четвер поранено двох мирних жителів
У Донецькій області у четвер ворожі війська поранили двох мирних жителів, написав голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
"За 16 червня росіяни поранили двох мирних жителів Донбасу – у Торецьку та Курдюмівці", - написав Кириленко у телеграм-каналі.
За його словами, у Бахмуті померла одна людина, яка отримала поранення в Луганській області.
Він додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.