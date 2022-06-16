У Донецькій області в четвер поранено двох мирних жителів

У Донецькій області у четвер ворожі війська поранили двох мирних жителів, написав голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 16 червня росіяни поранили двох мирних жителів Донбасу – у Торецьку та Курдюмівці", - написав Кириленко у телеграм-каналі.

За його словами, у Бахмуті померла одна людина, яка отримала поранення в Луганській області.

Він додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.