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21:34 16.06.2022

Ми закликаємо Росію погодитися на те, щоб ООН організувала експорт зерна, знявши блокаду українських портів – Макрон

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Ми закликаємо Росію погодитися на те, щоб ООН організувала експорт зерна, знявши блокаду українських портів – Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що продовольча криза є наслідком українсько-російської війни, а також закликав Москву зняти блокаду з українських портів для експорту зерна ООН.

"Глобальна продовольча криза, яку ми відчуваємо, є прямим наслідком війни, яку веде Росія. Ми закликаємо Росію погодитися на те, щоб Організація Об'єднаних Націй організувала експорт зерна, знявши блокаду українських портів", – написав лідер Франції у телеграмі в четвер увечері.

 

 

 

Теги: #зерно #оон #росія

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