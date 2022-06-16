Висновки Єврокомісії щодо статусу кандидата України в ЄС у п'ятницю оприлюднять фон дер Ляєн та Варгеї

Висновки Європейської комісії за заявками України, Молдови та Грузії на членство у Європейському союзі в п'ятницю оголосять президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та єврокомісар Олівер Варгеї.

Відповідне повідомлення поширене у четвер у Брюсселі Єврокомісією.

"Завтра вранці Колегія комісарів збереться, щоб обговорити думки Комісії щодо заяв України, Молдови та Грузії на членство в ЄС та Повідомлення Комісії про Конференцію "Майбутнє Європи". Після засідання Колегії президент фон дер Ляєн та комісар Варгеї проведуть пресконференцію про думки Комісії щодо заявок України, Молдови та Грузії на членство в ЄС", - йдеться в повідомленні Єврокомісії.