Події

19:36 16.06.2022

Українські розвідники отримали детальну технічну документацію "Кримського мосту", вона оприлюднена у відкритому доступі

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Українські розвідники отримали детальну технічну документацію "Кримського мосту", вона оприлюднена у відкритому доступі

Співробітники Головного управління розвідки Міноборони України отримали детальну технічну документацію "Кримського мосту" та виклали її у відкритий доступ для загального ознайомлення, повідомляє пресслужба відомства.

Спікер кремля Дмитро Пєсков стверджує, що військові РФ повністю контролюють ситуацію", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що зокрема йдеться про технічну документацію "Будівництво транспортного переходу через Керченську протоку".

"Серед іншого, вона має докладну інформацію про рельєф місцевості, дорожнє покриття, опори мосту, протизсувні конструкції, заїзди-з'їзди та всю інфраструктуру комплексу", - наголошують українські розвідники.

Вони додають, що зазначений документ додається для загального ознайомлення та вивчення, з ним можна ознайомитись за посиланням: https://drive.google.com/file/d/1Z0cIqWd-Q4f_7agBqp41PIL3crZ_hN8B.

 

 

 

Теги: #крим #міст #документація #розвідка

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