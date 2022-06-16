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18:43 16.06.2022

Росія повинна зрозуміти, що мир не має альтернативи, й повинна почати його шукати - Зеленський

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Росія повинна зрозуміти, що мир не має альтернативи, й повинна почати його шукати - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія повинна зрозуміти, що мир не має альтернативи, та повинна почати його шукати.

"Усі бачать, що єдиною перешкодою до зусиль із відновлення миру є неготовність РФ до реальних дій, до реальних переговорів, спрямованих на відновлення миру. Росія не хоче миру. Вона нічого не хоче, крім війни", - заявив Зеленський на спільному брифінгу в Києві з Шольцом, Макроном, Драгі та Йоганнісом.

За його словами, наразі війська РФ продовжують жорстокий наступ на Донбасі, посилюють своє угруповання у Харківській області, зміцнюють плацдарми на півдні України.

"Держава-агресор повинна зрозуміти, що мир не має альтернатив, і повинна почати шукати мир", - сказав він, зазначивши, що натомість Росія продовжує шукати нові способи залякати Європу та захопити більше українських земель.

Як зазначив глава держави, мета Росії в цій війні – зламати Україну й через це зламати Європу загалом.

"Росія хоче показати, що європейське об'єднання нібито не здатне бути ефективним і що європейські цінності не можуть спрацювати для захисту Європи. Ми можемо і повинні разом зламати цей сценарій і довести Росії, що Європа й надалі буде вільною, ефективною, демократичною. І ще раз наголошую, що важливо, – об'єднаною", – резюмував президент.

 

Теги: #рф #мир #війна #зеленський

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