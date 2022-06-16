Шольц про надання Україні статусу кандидата в ЄС: Німеччина виступатиме за позитивне рішення

Німеччина виступатиме за позитивне рішення щодо надання Україні статусу кандидата у члени Європейського Союзу, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

"Ми з моїми колегами приїхали до Києва з чітким меседжем: Україна належить до європейської сім'ї. Важливою віхою на європейському шляху є статус кандидата на вступ до Європейського Союзу... В Європейській раді я однозначно виступатиму за єдину позицію. І Німеччина виступатиме за позитивне рішення. Це стосується також Республіки Молдова", – сказав Шольц на пресконференції після зустрічі лідерів України, Франції, Німеччини, Італії та Румунії в четвер у Києві.