Події

18:36 16.06.2022

Шольц про надання Україні статусу кандидата в ЄС: Німеччина виступатиме за позитивне рішення

1 хв читати
Шольц про надання Україні статусу кандидата в ЄС: Німеччина виступатиме за позитивне рішення

Німеччина виступатиме за позитивне рішення щодо надання Україні статусу кандидата у члени Європейського Союзу, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

"Ми з моїми колегами приїхали до Києва з чітким меседжем: Україна належить до європейської сім'ї. Важливою віхою на європейському шляху є статус кандидата на вступ до Європейського Союзу... В Європейській раді я однозначно виступатиму за єдину позицію. І Німеччина виступатиме за позитивне рішення. Це стосується також Республіки Молдова", – сказав Шольц на пресконференції після зустрічі лідерів України, Франції, Німеччини, Італії та Румунії в четвер у Києві.

Теги: #єс #німеччина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:13 16.06.2022
У Тбілісі пройшла акція громадян на підтримку надання Грузії статусу кандидата на вступ до ЄС

У Тбілісі пройшла акція громадян на підтримку надання Грузії статусу кандидата на вступ до ЄС

19:45 16.06.2022
Шольц: Необхідно, щоб РФ відкликала свої війська і погодилася на мирні переговори

Шольц: Необхідно, щоб РФ відкликала свої війська і погодилася на мирні переговори

19:08 16.06.2022
Німеччина й Франція не вимагатимуть поступок від України – Макрон

Німеччина й Франція не вимагатимуть поступок від України – Макрон

18:56 16.06.2022
Статус кандидата в члени ЄС для України може історично посилити свободу в Європі та стати одним із ключових європейських рішень ХХІ ст. - Зеленський

Статус кандидата в члени ЄС для України може історично посилити свободу в Європі та стати одним із ключових європейських рішень ХХІ ст. - Зеленський

18:24 16.06.2022
Німеччина надаватиме Україні зброю і надалі – Шольц

Німеччина надаватиме Україні зброю і надалі – Шольц

17:42 16.06.2022
Лідери Франції, Німеччини, Італії та Румунії підтримали надання Україні статусу кандидата в ЄС – Макрон у Києві

Лідери Франції, Німеччини, Італії та Румунії підтримали надання Україні статусу кандидата в ЄС – Макрон у Києві

16:44 16.06.2022
ЄС зацікавлений у газопроводі EastMed, розробляється ТЕО – представник ЄК

ЄС зацікавлений у газопроводі EastMed, розробляється ТЕО – представник ЄК

15:01 16.06.2022
Зеленська закликала ЄС надати Україні статусу кандидата

Зеленська закликала ЄС надати Україні статусу кандидата

11:50 16.06.2022
Допомога Україні триватиме, доки це необхідно для її боротьби за незалежність - Шольц

Допомога Україні триватиме, доки це необхідно для її боротьби за незалежність - Шольц

20:28 15.06.2022
Макрон, Драгі та Шольц приїдуть до Києва перед ключовим рішенням про статус кандидата на вступ до ЄС

Макрон, Драгі та Шольц приїдуть до Києва перед ключовим рішенням про статус кандидата на вступ до ЄС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Українські розвідники отримали детальну технічну документацію "Кримського мосту", вона оприлюднена у відкритому доступі

Генштаб ЗСУ: Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти України з артилерії, РСЗВ та гелікоптерів

Статус кандидата в члени ЄС для України може історично посилити свободу в Європі та стати одним із ключових європейських рішень ХХІ ст. - Зеленський

Драгі та Макрон: Мир має бути встановлений на умовах України

У світі, певно, немає лідера, який може змусити Путіна припинити війну – Зеленський

ОСТАННЄ

Британія передасть Україні 20 самохідних артилерійських установок

Держпродспоживслужба з початку війни видала 77 тис. фітосанітарних сертифікатів для експорту 2,37 млн тонн зерна

Маску та його компаніям пред'явлено позов на $258 млрд, позивач обвинувачує їх у створенні Dogecoin-піраміди

Заступник міністра оборони: Важливо, що майданчик у форматі "Рамштайн" розвивається, низка партнерів уже оголосила про нові поставки

Українські розвідники отримали детальну технічну документацію "Кримського мосту", вона оприлюднена у відкритому доступі

Водопровідна вода у Харкові безпечна, інформація про "холерну паличку" є фейком

Генштаб ЗСУ: Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти України з артилерії, РСЗВ та гелікоптерів

Харківського адвоката судитимуть за передачу російському військовому відомостей про ЗСУ

Кількість загиблих унаслідок авіаудару по Лисичанську зросла до чотирьох, рятувальна операція триває – голова Луганської ОВА

Значні втрати російської армії руйнують плани військового керівництва РФ щодо швидкого просування вглиб України – Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА