Лідери Франції, Німеччини, Італії та Румунії підтримали надання Україні статусу кандидата в ЄС – Макрон у Києві

Лідери Франції, Німеччини, Італії та Румунії підтримують ідею надання Україні статусу кандидата на членство в Європейському Союзі, повідомив французький президент Еммануель Макрон.

"Усі чотири країни (Франція, Німеччина, Італія та Румунія - ІФ-У) підтримують статус кандидата в ЄС для України. Ми сподіваємося, що це рішення буде одноголосно ухвалено в Єврораді", - заявив президент Франції на пресконференції в Києві після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.