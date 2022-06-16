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17:42 16.06.2022

Лідери Франції, Німеччини, Італії та Румунії підтримали надання Україні статусу кандидата в ЄС – Макрон у Києві

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Лідери Франції, Німеччини, Італії та Румунії підтримали надання Україні статусу кандидата в ЄС – Макрон у Києві

Лідери Франції, Німеччини, Італії та Румунії підтримують ідею надання Україні статусу кандидата на членство в Європейському Союзі, повідомив французький президент Еммануель Макрон.

"Усі чотири країни (Франція, Німеччина, Італія та Румунія - ІФ-У) підтримують статус кандидата в ЄС для України. Ми сподіваємося, що це рішення буде одноголосно ухвалено в Єврораді", - заявив президент Франції на пресконференції в Києві після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Теги: #україна #єс #статус

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