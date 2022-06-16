160 тис. кв.км території України потребують обстеження на наявність вибухонебезпечних предметів - Міноборони

160 тис. квадратних кілометрів території України потребують обстеження на наявність вибухонебезпечних предметів, повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

"160 тис. квадратних кілометрів території України на сьогодні потребують обстеження на наявність вибухонебезпечних предметів. Під головуванням міністра оборони в Україні створено національний орган із протимінної діяльності, який вже працює та здійснює координацію та комунікацію між усіма органами державної влади та міжнародними організаціями у питаннях протимінної діяльності", - сказала Маляр на брифінгу у Медіацентрі "Україна - Укрінформ" у Києві у четвер.

Вона наголосила, що 160 тис. квадратних кілометрів - це статус однієї з найбільш забруднених країн світу.

"Україна розраховує на подальшу допомогу від Женевського міжнародного гуманітарного центру розмінування", - додала Маляр.