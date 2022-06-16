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15:01 16.06.2022

Зеленська закликала ЄС надати Україні статусу кандидата

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Зеленська закликала ЄС надати Україні статусу кандидата

Перша леді України Олена Зеленська, виступаючи в онлайн-режимі на міжнародній конференції WomenNOW, що відбувається у Мадриді, закликала ЄС надати Україні статусу кандидата на членство у Союзі.

"23-24 червня на засіданні Європейської ради буде розглянуто питання надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Це те, чого наразі очікують у кожному окопі та кожному бомбосховищі. Щоб нас запросили до Європи вже не як біженців, а як однодумців та союзників. Людей, які борються наразі не лише за себе, а й за те, щоб агресор не прийшов до Європи… Хтось запитає: а що ми маємо для вступу до ЄС? Я скажу: у нас є головне - ми цінуємо людське життя", - наводить слова Зеленської пресслужба глави держави.

Вона також подякувала Іспанії за прийом понад 100 тисяч українських тимчасових переселенців.

"Уявіть: Іспанія врятувала фактично все місто. Таке, як Сєвєродонецьк, яке росіяни знищують бомбами у ці хвилини, коли ми розмовляємо. Іспанія приймає на лікування наших воїнів та дітей із онкологією. Так, ви зберігаєте життя! Українці не забудуть про це", - сказала вона.

Теги: #єс #зеленська

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