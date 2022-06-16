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12:38 16.06.2022

Прокурор МКС: У нас великий обсяг інформації про злочини РФ в Україні та бажання досягти справедливості

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Прокурор МКС: У нас великий обсяг інформації про злочини РФ в Україні та бажання досягти справедливості

Прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан відзначає великий обсяг зібраної міжнародними експертами інформації про злочини в Україні, пов'язані з військовою агресією РФ, - висновки буде зроблено на основі зібраних доказів.

"На сьогодні ми зафіксували багато інцидентів, визначили, які злочини було скоєно і хто може бути відповідальним за це", - зазначив Хан в ефірі українського телемарафону у четвер, перебуваючи у Києві.

За його словами, вже під час другого візиту до України в Київській області він побачив, що "Україна – це місце злочину".

"Ми маємо справу з великим обсягом інформації, яку отримуємо. Це все документують", - повідомив прокурор МКС, зазначивши, що йдеться про руйнування цивільної інфраструктури, злочини проти дітей, сексуальні злочини, тортури, неналежне поводження з полоненими.

"Наше завдання – використати вимоги та можливості законодавства та, власне, перевірити достовірність тієї інформації, автентичність інформації, яку ми отримали з різних джерел… Після того як ми визначимо правдиву ситуацію, ми зможемо використати статут і залучати міжнародних суддів, щоб у належний спосіб дійти висновків", - додав Хан.

Водночас прокурор МКС наголосив: "Одна річ уже дуже зрозуміла наразі: під час будь-якого конфлікту – і Україна тут не виняток – завжди ми бачимо диспропорційні наслідки для дітей, жінок, людей похилого віку, і ми маємо максимально мобілізувати закон на їх захист".

"Хочу, користуючись можливістю, запевнити в нашій абсолютній підтримці та бажанні домогтися справедливості… ми не можемо терпіти такого знущання із закону, ми маємо зробити так, щоб увесь світ побачив, що закон працює", - підсумував прокурор МКС.

Відповідаючи на запитання про те, коли можна очікувати щонайменше проміжних висновків міжнародних експертів, прокурор МКС зазначив: "Ми створили спільно з Офісом генпрокурора спільну команду з розслідування на основі Євроюсту… це дуже активна робота… Це питання часу, законність має бути… ми робитимемо висновки на основі доказової інформації, а не тверджень".

Хан також повідомив, що від міністра оборони Нідерландів отримав інформацію щодо залучення нідерландських експертів для проведення судової експертизи та опитувань свідків.

У свою чергу генеральний прокурор Ірина Венедіктова наголосила на важливості фіксації воєнних злочинів не лише українськими правоохоронцями, а й міжнародними колегами. "Інша річ, коли професіонали – громадяни інших країн це фіксують та наголошують. Це дуже важливо і для майбутніх міжнародних судів, і для нашої юстиції тут, усередині країни", - зазначила генпрокурор.

Теги: #мкс #хан #злочин

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