Прем'єр Канади: Ми віддані безпечному поверненню викрадених РФ українських дітей, це має бути частиною будь-якого переговорного врегулювання

Фото: https://www.facebook.com/MarkJCarney2025/

Міжнародна коаліція за повернення українських дітей, що зібралася на засідання у Нью-Йорку, виступає за безпечне повернення викрадених Росією з України дітей, що має бути частиною будь-якого переговорного врегулювання, заявив прем'єр-міністр Канади Марк Карні.

"42 члени Міжнародної коаліції за повернення українських дітей єдині в нашій місії. Ми віддані безпечному поверненню українських дітей, і це має бути частиною будь-якого переговорного врегулювання", - сказав він, відкриваючи засідання Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

Карні зазначив, що Коаліція надала Росії та Туреччині початковий список із 339 дітей, яких мають повернути додому, "що лише початок".

"Є ще тисячі дітей, яких незаконно викрали, які пережили ці жахи і повинні повернутися додому", - заявив прем’єр.

Як співголови Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Канади Марк Карні зібрали лідерів зацікавлених держав для обміну думками та вивчення конкретних кроків щодо повернення викрадених Росією українських дітей та відновлення їхніх прав, безпеки та гідності.