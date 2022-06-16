Київського апеляційного суду евакуювали людей після повідомлення про мінування

Співробітників та відвідувачів Київського апеляційного суду евакуюють наразі через отримання повідомлення про мінування приміщення, повідомляє пресслужба суду у четвер уранці.

"16 червня 2022 року надійшло повідомлення про замінування приміщення Київського апеляційного суду. Київський апеляційний суд змушений тимчасово припинити роботу для проведення правоохоронними органами необхідних дій. Наразі проводиться евакуація працівників та відвідувачів", - повідомляється на сторінці суду у фейсбуці.