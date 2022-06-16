Ірпіньський дитсадок "Веснянка" будуватимуть із бомбосховищем

Проєкт будівництва дитячого садка "Веснянка" в Ірпені (Київська обл.) на місці зруйнованого дасть можливість прийняти вдвічі більше дітей, повідомила виконавчий директор ПП "Макропроект" Оксана Барвінко під час онлайн-форуму Irpin Reconstruction Summit 4.0 у середу.

"Проєкт виконала авторська група "Макропроект", згідно з волонтерською програмою з відновлення зруйнованого Ірпеня. Будівля одноповерхового дитячого садка зазнала значних пошкоджень, підлягає повному демонтажу. Як дитячий садок будівля працювала з 1945 року в приміщенні, побудованому ще в 1922 році. Ми пропонуємо проєкт, який відповідає сучасним вимогам", - повідомила Барвінко.

Відповідно до проєкту, пропонується двоповерхова будівля із підвалом, де обладнають бомбосховища. В одноповерховому дитсадку (площа 368,5 кв. м) виховували 80 дітей, нова ж будівля (1708,8 кв. м) розрахована на сім груп – загалом 140 дітей. Приміщення трьох груп для молодших розміщені на першому поверсі та мають вихід на територію, чотири старші групи – на другому поверсі.

Запроєктовано спортивний та музичний зали, адмінприміщення, кабінети психолога, логопеда та медкабінет із палатою. Організовано кухонний блок. У підвалі запроєктовано бомбосховище. Передбачено ліфт. Висота приміщень – 3,6 м.

За словами Барвінко, згідно з попереднім бюджетом, виконаним за аналогом, наданим координаторами Irpin Reconstruction Summit, для будівництва нового дитячого садка "Веснянка" знадобляться інвестиції на суму 165,734 млн грн.