Події

07:13 16.06.2022

На Київщині ухвалять програму з відновлення приватних житлових будинків - Кулеба

1 хв читати
На Київщині ухвалять програму з відновлення приватних житлових будинків - Кулеба

У Київській області ухвалять програму з відновлення приватних житлових будинків повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Анонсую ще одну новину: згодом буде схвалено обласну програму з відновлення приватних житлових будинків", - написав Кулеба у телеграм-каналі.

Також він повідомив, що зараз оглянуто 64% будівель від загальної кількості пошкоджених об'єктів у Київській області.

"Сподіваюся, за три тижні вже буде результат", - зазначив голова ОВА Київщини.

 

 

 

Теги: #київщина #відновлення #будинки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:28 16.06.2022
ФК "Динамо" візьме участь у відновленні зруйнованої окупантом амбулаторії у с. Гурівщині біля Києва

ФК "Динамо" візьме участь у відновленні зруйнованої окупантом амбулаторії у с. Гурівщині біля Києва

20:41 15.06.2022
"Укренерго" на 15 червня повністю відновило магістральні лінії на півночі та в центрі України

"Укренерго" на 15 червня повністю відновило магістральні лінії на півночі та в центрі України

17:50 15.06.2022
Ірпінь залучить італійських фахівців для відновлення міста - мер

Ірпінь залучить італійських фахівців для відновлення міста - мер

15:57 15.06.2022
Український і європейський плани відновлення мають бути синхронізовані - Зеленський

Український і європейський плани відновлення мають бути синхронізовані - Зеленський

13:28 14.06.2022
Більше ніж у 950 деокупованих н. п. розпочали роботу гуманітарні штаби - заступник глави ОП

Більше ніж у 950 деокупованих н. п. розпочали роботу гуманітарні штаби - заступник глави ОП

22:10 13.06.2022
Нацрада з відновлення представила перший проєкт Нацплану

Нацрада з відновлення представила перший проєкт Нацплану

21:49 13.06.2022
В Одесі відновлюють багатоповерхівку, в яку влучила крилата ракета

В Одесі відновлюють багатоповерхівку, в яку влучила крилата ракета

15:03 13.06.2022
"ДТЕК" за тиждень відновив енергопостачання 440 тис. сімей у Донецькій і Дніпропетровській областях

"ДТЕК" за тиждень відновив енергопостачання 440 тис. сімей у Донецькій і Дніпропетровській областях

08:29 10.06.2022
Росіяни зруйнували на Луганщині майже 40 будинків

Росіяни зруйнували на Луганщині майже 40 будинків

13:11 09.06.2022
Зеленський привітав відкриття в Києві регіонального офісу Організації економічного співробітництва та розвитку – виступ на конференції ОЕСР

Зеленський привітав відкриття в Києві регіонального офісу Організації економічного співробітництва та розвитку – виступ на конференції ОЕСР

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Резніков: Третя зустріч у форматі "Рамштайн" показала єдність НАТО й готовність давати більше зброї

РФ втратила за минулу добу в Україні орієнтовно 200 військових, 9 танків та 7 артсистем – Генштаб ЗСУ

Унаслідок російської агресії в Україні загинуло 318 дітей та понад 581 поранено – Офіс генпрокурора

Макрон, Шольц та Драгі приїхали до України

Противник уночі обстріляв авіацією Сумську область, четверо людей загинуло, шестеро поранені

ОСТАННЄ

Резніков: Третя зустріч у форматі "Рамштайн" показала єдність НАТО й готовність давати більше зброї

РФ втратила за минулу добу в Україні орієнтовно 200 військових, 9 танків та 7 артсистем – Генштаб ЗСУ

Литва поставила Україні озброєнь та військової техніки на 15,5 млн євро

Унаслідок російської агресії в Україні загинуло 318 дітей та понад 581 поранено – Офіс генпрокурора

Макрон, Шольц та Драгі приїхали до України

Українська сторона подала Європейській мовній спілці заповнений опитувальник щодо проведення в Україні "Євробачення-2023"

Противник уночі обстріляв авіацією Сумську область, четверо людей загинуло, шестеро поранені

Через ворожі обстріли на Харківщині сталися пожежі в адмінбудівлі, на підприємстві та в екосистемі

Російські військові не припиняють спроб повністю захопити Сєвєродонецьк

Війна в Україні забрала життя мінімум 4452 цивільних, ще 5531 поранено – ООН

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА