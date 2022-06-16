На Київщині ухвалять програму з відновлення приватних житлових будинків - Кулеба

У Київській області ухвалять програму з відновлення приватних житлових будинків повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Анонсую ще одну новину: згодом буде схвалено обласну програму з відновлення приватних житлових будинків", - написав Кулеба у телеграм-каналі.

Також він повідомив, що зараз оглянуто 64% будівель від загальної кількості пошкоджених об'єктів у Київській області.

"Сподіваюся, за три тижні вже буде результат", - зазначив голова ОВА Київщини.