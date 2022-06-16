Події

07:07 16.06.2022

США нададуть додаткову гумдопомогу українцям на понад $225 млн

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США нададуть додаткову гумдопомогу українцям на понад $225 млн

Президент Джозеф Байден заявив, що США через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) надає додаткову гуманітарну допомогу Україні більш ніж на $225 млн в умовах збройної агресії Російської Федерації, яка змусила майже 12 млн українців залишити домівки та викликала надзвичайні гуманітарні потреби, повідомляє пресслужба посольства США в Україні.

"Це додаткове фінансування забезпечить рятувальну гуманітарну продовольчу допомогу людям усередині України. У районах, де ринки функціонують, ця підтримка дозволить партнерам надавати готівку для купівлі продовольства та речей першої необхідності", - сказано у повідомленні.

Як повідомляється, це забезпечуватиме тих, хто потребує чистої питної води, засобами санітарії та гігієни, вкрай необхідними медичними препаратами та послугами, а також надаватиме захист соціально незахищеним особам, сприятиме у самозабезпеченні продовольством, допомагатиме з пошуком житла, включно з розподілом предметів допомоги. Передбачає логістичну підтримку для гарантування надходження допомоги нужденним людям та координаційну підтримку тим, хто опікується гуманітарною допомогою.

Зокрема, команда USAID продовжує оцінювати запити й тісно співпрацювати з українськими партнерами, щоб задовольнити потреби найбільш уразливих верств населення, включно з людьми, змушеними тікати з дому.

Згідно з даними пресрелізу, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого США надали гуманітарну допомогу майже на $914 млн, зокрема понад $702 млн через USAID, щоб задовольнити потреби людей в Україні та тих, хто рятувався втечею до сусідніх країн.

"Ця допомога містить надання їжі, чистої питної води, притулку, невідкладної медичної допомоги та медичних препаратів", - йдеться в поясненні.

Зазначається, що окрім гуманітарної допомоги USAID продовжує використовувати напрацювання, зроблені за кілька десятиліть інвестування в людей, партнерів та інституції в Україні, щоб задовольнити нагальні потреби українського народу.

Зокрема, до цього належить робота USAID, спрямована на допомогу Україні у реагуванні на кібератаки та загрози енергетичній інфраструктурі, у протидії дезінформації, у підтримці малого бізнесу та сільського господарства, у документуванні порушень прав людини, у задоволенні основних потреб у сфері охорони здоров'я та забезпеченні безперервного функціонування місцевих та центральних органів влади.

 

 

 

Теги: #сша #україна #гумдопомога

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