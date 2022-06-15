Венедіктова: Обговорили реформу української прокуратури з послами та дипломатами G7 та Євросоюзу

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова обговорила з послами та дипломатами "Великої сімки" та Європейського Союзу продовження реформи прокуратури, зокрема підвищення якості розслідування воєнних злочинів за підтримки міжнародних партнерів.

"Впроваджуємо найкращі практики у співпраці із експертною спільнотою та іноземними колегами, які допомагають нам "на землі", а також активно співпрацюємо із громадськими організаціями. Створений новий профільний підрозділ, що координує розслідування посягань на кібербезпеку держави та функціонування економіки", - написала вона у фейсбуці.

За її словами, "новим поштовхом для міжнародного фронту справедливості стане також початок практичної роботи Дорадчої групи щодо злочинів-звірств РФ. Atrocity Crimes Advisory Group партнери із США, ЄС та Великої Британії створили для допомоги Офісу генпрокурора та прокуратурам на місцях".

"Напрацюємо спільно з найкращими фахівцями дорожню карту підвищення ефективності інституції відповідно до викликів воєнного часу", - наголосила Венедіктова.