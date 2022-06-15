Ракета окупантів знищила вагон із гумодопомогою для мешканців Маріуполя - радник мера

Залізничний вагон із продовольчою гуманітарною допомогою, який призначався для евакуйованих жителів м. Маріуполь Донецької області, знищено внаслідок обстрілу російськими окупантами, повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

"Спочатку росіяни знищили Маріуполь та його мешканців. Наразі російська ракета влучила у вагон із гуманітарною допомогою World Cental the Kitchen, яка мала годувати маріупольців у центрах "ЯМаріуполь", - написав Анднющенко в телеграмі у середу ввечері.

Повідомлення проілюстроване фотографією знищеного ракетним ударом вагона на залізничній станції, назва якої не зазначається.