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21:21 15.06.2022

Захід постачає Україні те, що вона просить – Остін

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Захід постачає Україні те, що вона просить – Остін

Міністр оборони США Ллойд Остін не згоден із твердженням, що Захід постачає Україні 10% від того, про що вона просить, і запевняє, що фокус у питанні постачання необхідного озброєння зосереджений саме на запитах українського керівництва.

Це випливає з відповіді Остіна на відповідне запитання журналістів, яке було задано у середу в Брюсселі на пресконференції після закінчення засідання Контактної групи підтримки України. "Ми постійно фокусуємося на тому, що потрібне Україні, і ми розуміємо ці потреби. Щодо проблеми 10%, то ви цитуєте заступника міністра. Ми щойно зустрілися з його босом у сусідній кімнаті. І, як це було в низці випадків, пройшлися рядок за рядком, що їм потрібно, що важливо для цієї битви. Ми впевнені в тому, що ми важко працюємо, щоб дати їм те, що, як вони думають, їм потрібно", - сказав міністр оборони США.

Остін проілюстрував цю ситуацію так: "Я скажу лише таке: генерал Міллі (Марк Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США, який був присутній на пресконференції) і я ми були у низці битв. Коли ти б'єшся, тобі завжди чогось не вистачатиме, ти завжди хочеш більше, ти завжди думаєш, що тобі потрібно більше, і мені це знайоме. Я розумію, звідки це в українців. І ми боротимемося, щоб дати їм усе, що їм потрібно. Ми фокусуємося на тому, що, як вони думають, їм потрібно", - деталізував він, припустивши, що вже й "за два тижні ці запити можуть бути іншими".

За словами американського міністра, він "рутинно" спілкується із його українським колегою Олексієм Резніковим. А в рамках Контактної групи українська сторона розповідає про динаміку на полі бою та про потреби. "Вони визначають ці потреби і середньострокові потреби, заглядаючи на кілька тижнів, місяців уперед. Ми фокусуємося на тому, що, як вважають керівники України, потрібно зараз. Але цього ніколи не буде достатньо, тому ми продовжуватимемо працювати важко, щоб доставити так багато, як ми можемо і так швидко, як ми можемо, щоб гарантувати, що Україна буде успішною", - запевнив Остін.

Теги: #сша #україна #допомога

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