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20:28 15.06.2022

Макрон, Драгі та Шольц приїдуть до Києва перед ключовим рішенням про статус кандидата на вступ до ЄС

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Макрон, Драгі та Шольц приїдуть до Києва перед ключовим рішенням про статус кандидата на вступ до ЄС

Лідери Франції, Італії та Німеччини планують у четвер здійснити спільну поїздку в Україну та зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, щоб продемонструвати підтримку Україні та обговорити її заявку на вступ до ЄС, пише "Європейська правда" з посиланням на видання Financial Times, якому це повідомили високопоставлені європейські дипломати та чиновники.

Офіційно візит не був підтверджений, хоч про нього писали ЗМІ.

Візит відбудеться напередодні надання оцінки Європейською комісією того, чи слід Україні надати статус кандидата на вступ до ЄС. За словами чиновників, обізнаних із питанням, Єврокомісія, ймовірно, заявить, що Україна має набути статусу кандидата в члени ЄС за умови, що вона проведе низку реформ, спрямованих на зміцнення верховенства права та боротьбу з корупцією.

Втім, країни ЄС, як і раніше, розходяться в думках щодо того, чи слід розглядати ці реформи як попередню умову для того, щоб Україна стала кандидатом, чи слід визначити контрольний список реформ перед наступним кроком на шляху до ЄС - офіційним відкриттям переговорів про вступ.

Дипломати в Брюсселі вважають, що візит тріо в Україну необхідний для збору достатньої підтримки для варіанта надання статусу кандидата в члени ЄС вже зараз, а список реформ, які необхідно втілити, буде надано на більш пізньому етапі.

Очікується, що 17 червня Європейська комісія надасть свій висновок щодо кандидатського статусу для України. За даними Politico, Єврокомісія планує у своєму висновку рекомендувати надати Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.

 

 

 

Теги: #україна #єс #візит

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