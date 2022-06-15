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19:28 15.06.2022

Міністри оборони України та Італії обговорили постачання озброєнь НАТОвського зразка

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Міністри оборони України та Італії обговорили постачання озброєнь НАТОвського зразка

Міністр оборони України Олексій Резніков обговорив з міністром оборони Італії Лоренцо Гуеріні питання постачання української армії озброєння, аналогічного озброєнню країн НАТО.

"Зустрівся з Лоренцо Гуеріні у Брюсселі. Ми обговорили бойові дії на сході та півдні України, а також перспективи переозброєння української армії зброєю НАТОвського зразка", - написав Резніков у твіттері в середу.

Раніше в середу у Брюсселі розпочалося третє засідання контактної групи з питань оборони України. На засіданні присутні міністри оборони та голови оборонних відомств з більш ніж 45 країн, зокрема Резніков, представники НАТО та ЄС, а також Еквадору, Молдови та Грузії.

 

 

 

Теги: #поставки #україна #італія #зброя

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