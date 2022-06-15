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19:15 15.06.2022

СБУ викрила столичну фармкомпанію у фінансуванні бойовиків т.зв. "ДНР" через аптечний бізнес у Донецьку

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СБУ викрила столичну фармкомпанію у фінансуванні бойовиків т.зв. "ДНР" через аптечний бізнес у Донецьку

Столична фармкомпанія перерахувала на фінансування бойовиків т.зв. "ДНР" через аптечний бізнес у Донецьку 8 млн грн.

Як повідомляє СБУ, гроші надходили до окупаційної адміністрації у вигляді сплати "податків" від мережі аптек, що працюють на території ОРДЛО.

Отримані кошти ватажки терористів використали для матеріально-технічного забезпечення угруповань, що беруть участь у повномасштабній агресії Росії проти України.

"До протиправної діяльності причетні двоє керівників київського підприємства, які володіли понад 50 аптеками у тимчасово окупованому Донецьку. Вони провели "перереєстрацію" торговельних точок, щоб вести незаконний бізнес", - повідомляє СБУ.

Обом організаторам угоди повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч.2 ст.258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Як уточнює Офіс генпрокурора у своєму Телеграм-каналі, підозрюваний спільно з іншими особами у жовтні 2014 року зареєстрував два товариства з обмеженою відповідальністю на тимчасово окупованій території Донецької області, де вони створили мережу з 77 аптечних пунктів, що діяли на території так званої ДНР.

Протягом 2015-2019 років. підозрювані перераховували кошти до "податкових" органів псевдореспубліки.

 

 

Теги: #фінансування #фармкомпанії #агресор

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