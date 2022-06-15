Події

17:21 15.06.2022

На Львівщині відкриють Офіс для координації роботи гуманітарних організацій - Тимошенко

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На Львівщині відкриють Офіс для координації роботи гуманітарних організацій - Тимошенко

На Львівщині відкриють Офіс для координації роботи міжнародних гуманітарних організацій, повідомив у середу в телеграм-каналі заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Його відкриття анонсував заступник голови Управління ООН з координації гуманітарних справ в Україні Джеймс Везерілл під час свого візиту до області.

"Такий офіс потрібен, щоб скоординувати роботу організацій, які надають допомогу Україні. Так їхня робота стане більш точковою та адресною і більше людей матимуть до неї доступ. Робота офісу поширюватиметься на Рівненську, Волинську, Закарпатську, Івано-Франківську та Львівську області", - повідомив він.

За його словами, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну наша держава отримала понад півмільйона тонн гуманітарної допомоги. Найбільша її частина - понад 40% іде через Львівську митницю.

"Допомога розподіляється регіонами, насамперед надходить до деокупованих населених пунктів, а також до місць, де живуть переселенці. Міжнародні організації дають змогу налагодити не лише матеріальну допомогу. Ми вдячні всім, хто стоїть з нами пліч-о-пліч і допомагає якнайшвидше подолати наслідки війни", - написав Тимошенко.

Теги: #тимошенко #гуманітарна_допомога #львівська_область

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