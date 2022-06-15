Заходи в рамках "Кримської платформи" цього року будуть - Ташева

Україна має намір цього року провести заходи у рамках саміту "Кримська платформа", і найближчим часом буде оприлюднено інформацію про дату та місце його проведення, повідомила постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева.

"Однозначно, що заходи до річниці "Кримської платформи" цього року будуть", - сказала вона в ефірі національного телемарафону #UAразом у середу.

За її словами, питання переважно полягає у масштабах саміту та локації, на якій його проводитимуть.

"Із президентом ми обговорювали різні варіанти. Думаю, що найближчим часом ми вийдемо з комунікацією щодо того, в яких числах (саміт - ІФ) проводитиметься, в яких масштабах, на яких майданчиках: Київ або наші країни-партнери, які могли би прийняти "Кримську платформу", - уточнила Ташева.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=lhs2JS f9bI