Резніков у Брюсселі зустрівся з міністром оборони Фінляндії

Міністр оборони України Олексій Резніков і міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен обговорили питання співпраці у сфері безпеки та оборони.

"Обговорення співпраці у сфері оборони та безпеки з міністром оборони Фінляндії Антті Кайкконен. Вдячний Фінляндії за підтримку України", - написав Резніков у твіттері.

Як повідомлялося, Північноатлантична рада на рівні міністрів оборони збереться в штаб-квартирі НАТО у Брюсселі 15-16 червня під головуванням генерального секретаря організації Єнса Столтенберга.

Зустріч розпочнеться з робочої вечері 15 червня, на яку запрошені партнери з Євросоюзу, Фінляндії, Швеції, Грузії та України, повідомила пресслужба організації.

У штаб-квартирі Північноатлантичного альянсу також оголосили, що 15 червня відбудеться окреме засідання контактної групи з питань України, організоване США.

Програма дводенної міністерської наради передбачає дві робочі сесії міністрів країн-союзників по НАТО, які відбудуться 16 червня.