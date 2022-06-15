Події

12:41 15.06.2022

Столтенберг: Зеленський звернеться до лідерів НАТО на саміті в Мадриді

1 хв читати
Столтенберг: Зеленський звернеться до лідерів НАТО на саміті в Мадриді

Президент України Володимир Зеленський звернеться до лідерів Організації Північно-Атлантичного договору в рамках саміту альянсу, який відбудеться в Мадриді 28-30 червня, повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Президент Зеленський буде запрошений на саміт у Мадриді - він буде запрошений виступити перед усіма лідерами, коли ми зустрінемося разом наприкінці місяця", - сказав він у середу у Брюсселі на пресконференції напередодні засідання міністрів оборони альянсу, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна".

Генсек уточнив, що лідери НАТО "вітатимуть Зеленського особисто, але якщо для нього це буде не можливим, він виступить за допомогою відеоконференції". "Ми з нетерпінням чекаємо на виступ Зеленського", - додав Столтенберг.

Теги: #нато #столтенберг #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:27 15.06.2022
Міністри оборони НАТО обговорять як покращити постачання озброєння Україні для перемоги у війні з РФ

Міністри оборони НАТО обговорять як покращити постачання озброєння Україні для перемоги у війні з РФ

13:58 15.06.2022
У відносинах з Україною НАТО сфокусоване на наданні термінової допомоги, про ПДЧ наразі не йдеться

У відносинах з Україною НАТО сфокусоване на наданні термінової допомоги, про ПДЧ наразі не йдеться

13:51 15.06.2022
У НАТО не можуть назвати точної дати вирішення питання щодо членства Швеції та Фінляндії, але намагаються зробити це у найкоротший термін

У НАТО не можуть назвати точної дати вирішення питання щодо членства Швеції та Фінляндії, але намагаються зробити це у найкоротший термін

13:36 15.06.2022
Резніков поінформує міністрів оборони НАТО про потреби України для перемоги у війні, яку веде РФ

Резніков поінформує міністрів оборони НАТО про потреби України для перемоги у війні, яку веде РФ

13:22 15.06.2022
На саміті НАТО в Мадриді союзники схвалять комплексний пакет допомоги для України

На саміті НАТО в Мадриді союзники схвалять комплексний пакет допомоги для України

09:32 15.06.2022
Прем'єр Фінляндії побоюється, що ситуація зі вступом до НАТО може "застигнути на місці"

Прем'єр Фінляндії побоюється, що ситуація зі вступом до НАТО може "застигнути на місці"

08:27 15.06.2022
Міністри оборони країн НАТО проведуть зустріч у Брюсселі напередодні мадридського саміту альянсу

Міністри оборони країн НАТО проведуть зустріч у Брюсселі напередодні мадридського саміту альянсу

07:19 15.06.2022
Зеленський доручив Залужному перевірити забезпеченість бійців індивідуальними засобами захисту

Зеленський доручив Залужному перевірити забезпеченість бійців індивідуальними засобами захисту

07:16 15.06.2022
В Україні найбільша в Європі потреба у протиракетній зброї

В Україні найбільша в Європі потреба у протиракетній зброї

21:43 14.06.2022
Зеленський і Трюдо обговорили кроки щодо протидії російській агресії

Зеленський і Трюдо обговорили кроки щодо протидії російській агресії

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Заходи в рамках "Кримської платформи" цього року будуть - Ташева

У відносинах з Україною НАТО сфокусоване на наданні термінової допомоги, про ПДЧ наразі не йдеться

На саміті НАТО в Мадриді союзники схвалять комплексний пакет допомоги для України

Стефанчук: Якщо Україна отримає якісну зброю, війна може закінчитись швидко

Унаслідок падіння уламків збитої над Золочевом ворожої ракети пошкоджено 26 житлових будинків, три об'єкти торгівлі й три адмінбудівлі

ОСТАННЄ

Заходи в рамках "Кримської платформи" цього року будуть - Ташева

Резніков у Брюсселі зустрівся з міністром оборони Фінляндії

Віталієві Кличку присуджено престижну премію Артура Еша за відвагу

В Україні очікується тепла погода, подекуди короткочасні дощі та грози

Незалежна міжнародна комісія ООН побачила факти воєнних злочинів в Україні, але поки що не дає їм правової оцінки

Суд звільнив з-під варти Олександра Мазурчака – "Наш край"

У Луганській області зафіксовано 42 ворожі обстріли, поранені місцеві жителі

Порошенко про Мінські домовленості: Ми отримали вісім років, щоб створити ЗСУ та відновити економіку

Стефанчук: Якщо Україна отримає якісну зброю, війна може закінчитись швидко

Прем'єри Чорногорії та Албанії відвідали Бородянку та Ірпінь

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА