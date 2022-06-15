Столтенберг: Зеленський звернеться до лідерів НАТО на саміті в Мадриді

Президент України Володимир Зеленський звернеться до лідерів Організації Північно-Атлантичного договору в рамках саміту альянсу, який відбудеться в Мадриді 28-30 червня, повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Президент Зеленський буде запрошений на саміт у Мадриді - він буде запрошений виступити перед усіма лідерами, коли ми зустрінемося разом наприкінці місяця", - сказав він у середу у Брюсселі на пресконференції напередодні засідання міністрів оборони альянсу, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна".

Генсек уточнив, що лідери НАТО "вітатимуть Зеленського особисто, але якщо для нього це буде не можливим, він виступить за допомогою відеоконференції". "Ми з нетерпінням чекаємо на виступ Зеленського", - додав Столтенберг.