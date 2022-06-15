Арештовано активи білоруської "БНК-Україна" - СБУ

Україна заарештувала корпоративні права та банківські рахунки причетної до фінансування російської військової агресії білоруської паливної компанії загальною вартістю 20 млн грн, повідомила Служба безпеки України в середу.

У доданих відомством фотографіях АЗС можна вгадати "заблюрений" логотип "БНК-Україна" – "дочки" найбільшого білоруського нафтотрейдера "Белорусская нефтяная компания" (БНК), яка 2021 року поставила в Україну товарів майже на 20 млрд грн.

"Компанія мала серед засновників білоруські державні підприємства, закуповувала сировину в РФ і сплачувала податки до бюджетів обох країн. Зважаючи на це, мережа має безпосереднє відношення до фінансування агресії РФ проти України", - зазначили в СБУ.

Арештовані активи передано в управління Національному агентству з виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Процесуальне керівництво у справі здійснює Подільська окружна прокуратура м. Києва.

Як повідомлялося, згідно з даними відкритих реєстрів та сайтів компаній станом на кінець 2021 року, засновниками "БНК-Україна" є трейдер білоруських НПЗ ЗАТ "Белорусская нефтяная компания" (56,5%) та гомельське Республіканське унітарне підприємство "Производственное объединение "Белоруснефть" (43,5%).

У свою чергу акціонерами створеного у 2007 році ЗАТ "БНК" є "Белоруснефть" (52% акцій), а також ВАТ "Мозирський НПЗ" (24%) та ВАТ "Нафтан" (24%).

Акціонером Мозирського НПЗ, зокрема, є ПАТ "НГК "Славнефть" (42,58%) – спільне підприємство "Газпром нефти" та "Роснефти", яким на паритетних засадах належить 99,8% акцій компанії.