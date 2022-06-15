Події

08:44 15.06.2022

У результаті агресії РФ в Україні загинуло 313 дітей, поранено 579

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У результаті агресії РФ в Україні загинуло 313 дітей, поранено 579

У результаті збройної агресії РФ в Україні загинуло 313 дітей, понад 579 – поранено, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Станом на ранок 15 червня 2022 року понад 892 дитини постраждали в Україні в результаті повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 313 дітей загинуло та понад 579 поранено. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 291, Харківській – 169, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 54, Херсонській – 52, Миколаївській – 48, Запорізькій – 30, Сумській області – 17", - йдеться у повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.

Ці цифри є не остаточними, оскільки триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

14 червня від уламків ворожої ракети у м. Золочів Львівської області було поранено немовля.

13 червня в результаті обстрілу окупантами із реактивної системи залпового вогню "Град" с. П'ятницьке та смт Малинівка Чугуївського району Харківської області отримали поранення троє дітей: 3 місяці, 11 та 17 років.

"Під час фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про загибель ще 25 дітей віком від 4 до 17 років у Донецькій області внаслідок обстрілів та бомбардувань регіону з березня до травня. При цьому 21 з них у м. Маріуполі", - наголошується в повідомленні.

Під час обстрілу м. Маріуполя від прямого влучення ворожого снаряда до будівлі загинула вся родина керівника одного з управлінь міської ради з двома дівчатками 13 і 15 років. У травні окупанти обстріляли території м. Лиман Краматорського району Донецької області, внаслідок чого загинули 4 дівчинки.

У результаті обстрілу агресором м. Маріуполь було поранено 48 дітей віком від 4 місяців до 17 років.

Через бомбування і обстріли ЗС РФ пошкоджено 1985 навчальних закладів, 194 - зруйновано повністю.

 

 

 

Теги: #діти #жертви #війна

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