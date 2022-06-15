ЄК задоволена згодою Європарламенту та Ради ЄС щодо продовження сертифікату про COVID-19

Європейська комісія (ЄК) вітала попередню політичну угоду між Європарламентом та Радою ЄС про продовження відповідно до її пропозиції дії європейського цифрового сертифікату про COVID-19 на один рік.

"З початку пандемії COVID-19 ми спостерігаємо постійний розвиток ситуації, як і наших інструментів. Видано понад 1,8 млрд сертифікатів, і очевидні дві речі: епідеміологічна ситуація може швидко змінитися, а цифровий сертифікат ЄС про COVID став ключовим інструментом, який допомагає нам переживати зміни", - заявив член ЄК з питань юстиції Дідьє Рейндерс.

При цьому він зазначив, що Єврокомісія прагне повернутися до необмеженого вільного пересування в ЄС та підтримує рішення, ухвалене деякими державами-членами, зняти всі обмеження на поїздки, включно з пред'явленням сертифікату про COVID-19.

Водночас, зазначив єврокомісар, сьогоднішня угода "допоможе нам і надалі сприяти вільним і безпечним подорожам, якщо зростання кількості заражень змусить держави-члени тимчасово знову запровадити обмеження".

Як пояснюють у Єврокомісії, продовження дозволить людям продовжувати використовувати свій сертифікат для поїздок ЄС після початкової дати закінчення терміну дії відповідного регламенту ЄС 30 червня 2022 року.

Тепер Європарламент і Рада ЄС мають офіційно затвердити досягнуту політичну угоду.

Щоб полегшити вільне пересування під час пандемії COVID-19, Європейський парламент та Рада ЄС ухвалили регламент про цифровий сертифікат ЄС 14 червня 2021 року. Він застосовується з 1 липня 2021 року, а термін його дії закінчується 30 червня 2022 року.