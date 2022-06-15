Події

07:19 15.06.2022

Зеленський доручив Залужному перевірити забезпеченість бійців індивідуальними засобами захисту

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Зеленський доручив Залужному перевірити забезпеченість бійців індивідуальними засобами захисту

Президент України Володимир Зеленський попросив головнокомандувача Збройних сил України "дуже уважно поставитися до повідомлень у ЗМІ та в соцмережах про те, що частина наших бійців не має достатньо засобів індивідуального захисту".

"Доповіді, які я отримую, суттєво відрізняються від того, що обговорює суспільство. І я очікую перевірок логістики в армії – перевірки того, що постачається, і того, як розподіляються засоби індивідуального захисту", - сказав він у відеозверненні у вівторок увечері.

За його словами, "на сьогодні всім, хто перебуває в зонах бойових дій, повинно вистачати всього необхідного для захисту. Держава забезпечує таке постачання".

Теги: #захист #бійці #зеленський

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