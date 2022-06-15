У Донецькій області у вівторок загинули троє мирних жителів, ще четверо поранені

На Донеччині у вівторок російські військові вбили трьох мирних жителів, ще чотири людини дістали поранень, написав голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 14 червня росіяни вбили трьох мирних жителів Донбасу: двох у Новоукраїнці та одного в Добропіллі. Ще чотири людини дістали поранень", - написав він у телеграм-каналі.

За інформацією голови ОВА, загалом з 24 лютого від російських снарядів загинули вже понад півтисячі цивільних у Донецькій області.

"Наразі неможливо встановити точну кількість загиблих у Маріуполі та Волновасі", - уточнив він.