Події

19:05 14.06.2022

Окупанти обстріляли Малинівку на Харківщині: поранено троє мирних мешканців - прокуратура

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Окупанти обстріляли Малинівку на Харківщині: поранено троє мирних мешканців - прокуратура

Російські окупаційні війська знову обстріляли смт Малинівка Чугуївського району Харківської області, в результаті постраждали мирні жителі.

"14 червня 2022 року близько 11 години військові країни-агресора обстріляли смт Малинівка Чугуївського району. В результаті обстрілу отримали поранення 36-річний та 72-річний чоловіки та 83-річна жінка. Також пошкоджено низку житлових будинків", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) КК України. Досудове розслідування проводить слідчий відділ УСБУ у Харківській області під процесуальним керівництвом облпрокуратури.

Як повідомлялося, увечері 13 червня окупанти обстріляли з "Градів" П'ятницьке та Малинівку. У П'ятницькому загинула 35-річна жінка, її 3-місячна дитина була поранена. У Малинівці було поранено 11-річного хлопчика та 17-річну дівчинку. Дані факти розслідуються за ч.2 та ч1 ст438 КК України відповідно.

 

 

Теги: #жертви #обстріли #харківщина

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