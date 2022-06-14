Події

13:28 14.06.2022

Більше ніж у 950 деокупованих н. п. розпочали роботу гуманітарні штаби - заступник глави ОП

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Більше ніж у 950 деокупованих н. п. розпочали роботу гуманітарні штаби - заступник глави ОП

 На сьогодні в Україні деокуповано 1 017 населених пунктів, на 94% цих територій розпочали роботу гуманітарні штаби (більше ніж 950 населених пунктів), повідомив заступник глави Офісу президента (ОП) Кирило Тимошенко.

"Електроенергією забезпечено 86% населених пунктів. Тривають роботи з відновлення газопостачання – це майже 700 населених пунктів. Водою забезпечено приблизно 650 міст та селищ. Відновлюють роботу ЦНАП, магазини, аптеки та дитячі садки", - розповів він під час брифінгу у вівторок.

Загалом, за словами Тимошенка, вже розміновано 377 деокупованих міст і сіл.

У Харківській області тривають дорожні роботи: виконано ямковий ремонт більше ніж на 2 400 кв. м доріг державного значення. Від сміття та сторонніх предметів очищено понад 11 тис. кв. м доріг. Електроенергію частково повернули до с. Золочів, Івашки, Олександрівка, Тимофіївка, Петрівка та Одноробівка – заживлено понад 3,4 тис. споживачів.

У Чернівецькій області активно працюють над розмінуванням та відновленням автосполучення – основні роботи виконують на дорогах М-01, М-02, на дорозі Н-27 та регіональних автошляхах Р-65, 67, 68 та 69.

"Силами місцевої влади та волонтерів тривають роботи з відновлення с. Ягідного. У с. Новоселівці зводять модульне містечко, щоб забезпечити громадян тимчасовим житлом", - зазначив Тимошенко.

У Сумській області у селах Виноградному та Боголюбовому відремонтовано водопровідні мережі. У Ворожбі комунальні служби здійснили огляд будівель, що зазнали пошкоджень внаслідок артилерійських обстрілів.

На Житомирщині відновлюють житлові будинки, які постраждали внаслідок обстрілів у Малинській громаді – триває ремонт покрівель у багатоквартирних будинках.

У с. Морозівці Коростенського району визначають обсяг робіт із відновлення школи та будинку культури.

У Київській області завершено відновлення електропостачання у всіх населених пунктах області для понад 260 тис. споживачів, усі підстанції у регіоні заживлені.

В усіх населених пунктах, де відновлено газопостачання, поступово відновлюють споживання у будинках.

В Одесі відновлюють багатоповерхівку, в яку росіяни влучили крилатою ракетою наприкінці квітня. Роботи планують завершити восени.

Як повідомлялося, станом на 10 червня в Україні було деокуповано 1 тис. міст та сіл, понад 370 звільнених населених пунктів очищено від вибухонебезпечних предметів.

Теги: #тимошенко #відновлення #деокупація

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