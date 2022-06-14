Події

07:32 14.06.2022

Понад 1700 мешканців із тимчасово окупованих територій на Харківщині змогли евакуювати в понеділок

1 хв читати

У понеділок, 13 червня, понад 1700 людей змогли виїхати з тимчасово окупованих територій Харківської області, повідомив Печенізький селищний голова Олександр Гусаров.

"Незважаючи на інформацію про можливі провокації, небезпеку обстрілів зусиллями обласної та районної військової адміністрацій, органів місцевого самоврядування, волонтерам вдалося допомогти людям, які самостійно дісталися селища Печеніги та пішки перейшли через греблю гідровузла. Людям, які вирвалися з окупаційного пекла на підконтрольну Україні територію, надано першу необхідну підтримку", - написав Гусаров у своєму телеграм-каналі.

За його словами, серед евакуйованих - жителі Печенізької, Куп'янської, Великобурлуцької, Вовчанської та Ізюмської громад.

 

 

 

Теги: #україна #евакуація #харківська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:58 14.06.2022
США найближчим часом мають намір щомісяця виділяти Україні $1,5 млрд

США найближчим часом мають намір щомісяця виділяти Україні $1,5 млрд

07:50 14.06.2022
За добу на Харківщині сталося шість пожеж унаслідок ворожих обстрілів, поранено двоє дітей

За добу на Харківщині сталося шість пожеж унаслідок ворожих обстрілів, поранено двоє дітей

07:28 14.06.2022
США намагаються запобігти купівлі країнами "вкраденого" українського зерна

США намагаються запобігти купівлі країнами "вкраденого" українського зерна

07:02 14.06.2022
Війна в Україні забрала життя щонайменше 4395 цивільних, ще 5390 поранено

Війна в Україні забрала життя щонайменше 4395 цивільних, ще 5390 поранено

06:43 14.06.2022
Стефанчук попросив главу сенату парламенту Бельгії підтримати Україну на її шляху до ЄС

Стефанчук попросив главу сенату парламенту Бельгії підтримати Україну на її шляху до ЄС

06:41 14.06.2022
Німеччина поставить Україні більше зброї - Шольц

Німеччина поставить Україні більше зброї - Шольц

22:10 13.06.2022
Нацрада з відновлення представила перший проєкт Нацплану

Нацрада з відновлення представила перший проєкт Нацплану

20:31 13.06.2022
У Зеленодольську в результаті нічного обстрілу пошкоджено будинки 120 жителів міста, сильні руйнування у 2 дитячих садках та ліцеї

У Зеленодольську в результаті нічного обстрілу пошкоджено будинки 120 жителів міста, сильні руйнування у 2 дитячих садках та ліцеї

20:19 13.06.2022
Україна закликала інші країни відмовитися від обмежень експорту

Україна закликала інші країни відмовитися від обмежень експорту

19:46 13.06.2022
На Вінниччині автобус зіткнувся з легковиком, четверо людей загинули

На Вінниччині автобус зіткнувся з легковиком, четверо людей загинули

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ми прийдемо в міста та села, в яких на адмінбудівлях поки що немає нашого прапора, – Зеленський

У боях на Донбасі наша армія та розвідка переграють росіян

Роман Жадана "Інтернат" став переможцем літературної премії ЄБРР за 2022 рік

Зруйновано всі мости, що ведуть до Сєвєродонецька, але місто не заблоковане

Окупанти у понеділок намагалися вести штурм на сєвєродонецькому та слов'янському напрямках, але безуспішно – Генштаб

ОСТАННЄ

США виділить $2,6 млрд у вигляді гуманітарної продовольчої допомоги для боротьби з голодом

За добу на півдні знищено 28 окупантів, 10 одиниць техніки та 3 повітряні цілі

Окупанти за допомогою артилерії штурмують Сєвєродонецьк та посилили свої позиції на Миколаївському напрямку

Стефанчук: Україна готова пройти шлях до повноцінного членства в ЄС та провести всі необхідні реформи

"Метінвест" може відслідковувати вкрадений окупантами в Маріуполі метал – СЕО "Азовсталі"

Мінобороні повернуто понад 1,3 млн грн за неналежне виконання своїх зобов'язань підприємством-постачальником

Ми прийдемо в міста та села, в яких на адмінбудівлях поки що немає нашого прапора, – Зеленський

14 червня: Цей день в Україні та в світі

Одна людина загинула, двох поранено внаслідок обстрілів із території Росії двох громад на Сумщині – голова ОВА

На сході України знищено 48 окупантів та 2 склади з боєприпасами

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА