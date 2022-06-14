Понад 1700 мешканців із тимчасово окупованих територій на Харківщині змогли евакуювати в понеділок

У понеділок, 13 червня, понад 1700 людей змогли виїхати з тимчасово окупованих територій Харківської області, повідомив Печенізький селищний голова Олександр Гусаров.

"Незважаючи на інформацію про можливі провокації, небезпеку обстрілів зусиллями обласної та районної військової адміністрацій, органів місцевого самоврядування, волонтерам вдалося допомогти людям, які самостійно дісталися селища Печеніги та пішки перейшли через греблю гідровузла. Людям, які вирвалися з окупаційного пекла на підконтрольну Україні територію, надано першу необхідну підтримку", - написав Гусаров у своєму телеграм-каналі.

За його словами, серед евакуйованих - жителі Печенізької, Куп'янської, Великобурлуцької, Вовчанської та Ізюмської громад.