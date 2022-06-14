Події

07:02 14.06.2022

Війна в Україні забрала життя щонайменше 4395 цивільних, ще 5390 поранено

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Війна в Україні забрала життя щонайменше 4395 цивільних, ще 5390 поранено

Втрати серед цивільних осіб з 24 лютого, коли Росія розпочала війну проти України, до 24:00 12 червня склали 9785 цивільних (трьома днями раніше – 9585), зокрема 4395 загиблих (4339), повідомляє управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН) в понеділок.

"УВКПЛ вважає, що фактичні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де велися інтенсивні бойові дії, затримується, а багато повідомлень все ще чекають на підтвердження", – наголошується в документі щодо даних ООН.

Відповідно до нього, це стосується, наприклад, Маріуполя (Донецька обл.), Ізюма (Харківська обл.) та Попасної (Луганська обл.), де є повідомлення про численні жертви серед цивільного населення. Вони підлягають подальшій верифікації та не включені до вищенаведеної статистики.

"Причиною більшої частини випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування вибухових пристроїв із великою зоною ураження, зокрема обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари", - йдеться у зведенні.

За підтвердженими даними ООН, загинуло 1666 чоловіків, 1120 жінок, 105 хлопчиків та 102 дівчаток, тоді як стать 68 дітей та 1334 дорослих поки не вдалося встановити.

Серед 5390 поранених – 156 хлопчиків та 123 дівчаток, а також 172 дітей, стать яких поки не вдалося встановити.

Порівняно зі зведенням трьома днями раніше загинула одна дитина та ще вісім дітей було поранено.

УВКПЛ ООН зазначає, що в Донецькій та Луганській областях станом на опівночі 14 червня було зафіксовано 2390 (2370) загиблих та 2353 (2328) поранених на території, контрольованій урядом, та 163 (157) загиблих і 687 (662) поранених на території, контрольованій "республіками".

В інших регіонах України під контролем уряду (у Києві, а також у Житомирській, Запорізькій, Київській, Сумській, Одеській, Миколаївській, Харківській, Херсонській, Дніпропетровській, Черкаській та Чернігівській областях) ООН зафіксувала 1842 (1812) загиблих та 2350 (2256) поранених.

У зведенні традиційно йдеться, що зростання показників до попереднього зведення не слід зараховувати тільки на випадки 10-12 червня, тому що протягом цього періоду Управління верифікувало кілька випадків за попередні дні.

 

 

Теги: #оон #україна #жертви #війна

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