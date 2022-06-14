"Метінвест" може відслідковувати вкрадений окупантами в Маріуполі метал – СЕО "Азовсталі"

Гірничо-металургійна група "Метінвест" може відслідковувати вкрадену на металургійних підприємствах Маріуполя металопродукцію за номерами та марками сталі та фотофіксації вагонів, повідомив генеральний директор "Азовсталі" Енвер Цкітішвілі в інтерв'ю Delo.ua.

"Російські військові знімають і викладають у мережу як вони вантажать рулони нашого комбінату. Взагалі цей крадіжка і компанія відслідковує збут такої продукції. Тепер ми розуміємо, що таке "руський мир". Це вкрасти: вкрасти наше майбутнє, вкрасти продукцію з підприємства, навіть унітази скручують. У нас у 2014 році на березі Азовського моря була база, де влітку жили співробітники комбінату "Азовсталь". Коли ця база потрапила до тимчасово окупованої території, то окупанти забрали унітази, навіть ложки позабирали", - сказав CEO.

"Одночасно можна відслідковувати крадене. Ми знаємо номер рулону, марку сталі, вагони у нас є фотофіксація вагонів. Ми можемо відстежити, де спливе кожен лист. У них логіка злодія, якщо я вкрав річ за сто гривень, то продам її за гривню. Раптом хтось купить. Але санкції, які ввели проти росіян, люди, які могли раніше купити крадене, розуміють, що може бути переслідування", – зазначив Цкітішвілі.

За його словами, на момент вторгнення в порту було близько 50 тис. тонн готової продукції "Азовсталі", а також на складі в товстолистому цеху ще близько 40 тис. тонн - на загальну суму близько $50-60 млн.

Гендиректор також повідомив, що "Азовсталь" нині податки не сплачує, крім прибуткових, з підрядниками постійно ведеться листування.

"Ми розуміємо, що війна – це форс-мажор. Ми не можемо ні підтвердити, ні спростувати інформацію про стан їхнього обладнання, яке знаходилося на території підприємства. Вони це розуміють. Я провів три зустрічі з іноземними партнерами. Люди втратили великі гроші, але я був здивований їхньою толерантністю розумінням нашої ситуації. Наші партнери готові чекати кінця війни та розгляду після неї. До того ж вони кажуть нам: "Якщо ви дізнаєтесь, що той лист металу, за який я заплатив у вас вкрадуть - повідомляйте. Ми разом упіймаємо злодія", - констатував керівник підприємства.

"Де-юре" "Азовсталь" існує, фактично, комбінат пошкоджений, але ступінь руйнування не можна зараз оцінити. І у групі переконані, що підприємство буде відновлено.

"Ми відновимо завод. Є дві речі, які дають мені в цьому впевненість. Перше - слова президента про те, що ми звільнимо та відновимо наші захоплені території. У нас у "Метінвесті" вже є робоча група, яка працює над проєктом нової "Азовсталі" ". Це буде вже інший завод", - сказав Цкітішвілі, додавши, що він називатиметься "Азовсталлю" - це світовий символ стійкості людей, символ свободи та стійкості народу, символ боротьби за незалежність України.

Топ-менеджер не назвав необхідну суму на відновлення – поки що є приблизні цифри. Саме будівництво може зайняти не менше 3-х років.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних та металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні – у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях, у країнах Європи. Зокрема, у Болгарії знаходиться завод Promet Steel потужністю 500 тис. тонн металопрокату на рік, в Італії – Metinvest Trametal та Ferriera Valsider сумарною потужністю 1,2 млн тонн на рік. У Великій Британії компанії належить завод Spartan UK, який може випускати 200 тис. тонн сталевого прокату на рік.

Основними акціонерами "Метінвесту" є група СКМ (71,25%) Ріната Ахметова та "Смарт-холдинг" (23,75%) Вадима Новинського, які спільно управляють компанією.