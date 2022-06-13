Події

21:49 13.06.2022

В Одесі відновлюють багатоповерхівку, в яку влучила крилата ракета

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В Одесі відновлюють багатоповерхівку, в яку влучила крилата ракета

В Одесі відновлюють багатоповерхівку, в яку у квітні російські окупанти влучили крилатою ракетою; там загинуло 8 людей, повідомив заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко.

"В Одесі триває відновлення багатоповерхівки, в яку росіяни влучили крилатою ракетою наприкінці квітня", написав він у Фейсбуці в понеділок.

Тимошенко нагадав, що після влучення ракети в багатоповерхівку загинуло 8 людей, серед них - немовля. У двох секціях було пошкоджено чотири поверхи – тримальні конструкції, системи водопостачання, водовідведення, енергопостачання та ліфтове обладнання.

"Наразі повністю відновлено перекриття 3-го поверху та всі вертикальні елементи будівлі. Встановлюється опалубка для перекриття 4 поверху", – наголосив він.

Заступник голови ОП запевнив, що повністю відновити тримальні бетонні конструкції заплановано в липні.

Після цього будуть зведені стіни, прокладатимуть інженерні мережі та монтуватимуть вікна і двері. Усі роботи плануємо завершити восени.

"Дім відновимо, але людей не повернемо. Це трагедія нашого сьогодення", – підсумував Тимошенко.

 

 

 

Теги: #одеса #багатоповерхівка #відновлення

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