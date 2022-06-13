Події

21:37 13.06.2022

Обстріли окупантів забрали життя трьох мешканців Донецької області в понеділок

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Обстріли окупантів забрали життя трьох мешканців Донецької області в понеділок

Три мирні жителі Донецької області загинули та ще п'ять отримали поранення у понеділок в результаті обстрілів з боку російських окупантів у понеділок, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 13 червня росіяни вбили 3 мирних жителів Донбасу: 1 в Авдіївці, 1 у Новоселівці Першій та 1 у Курахівці. Ще 5 людей отримали поранення. Крім того, на Донеччині померли двоє цивільних, які отримали поранення в Луганській області", - написав Кириленко в телеграмі в понеділок.

Він також зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у містах Маріуполь та Волноваха, які перебувають під російською окупацією.

 

 

 

Теги: #жертви #обстріли #донецька_область

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