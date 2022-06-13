Події

20:35 13.06.2022

Київрада дозволила розробити проєкт землеустрою для парку поблизу Совських ставків

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Київрада дозволила розробити проєкт землеустрою для парку поблизу Совських ставків

Київська міська рада дозволила розробку проєкту землеустрою про відведення ділянки площею 19,1 га для збереження насаджень парку відпочинку біля Совських ставків у Голосіївському районі столиці.

"Це рішення відкриває шлях для створення екопарку на 20 га нижнього каскаду Совських ставків. Проєкт рішення було розроблено департаментом земельних ресурсів Київської міської держадміністрації після того, як мер Віталій Кличко особисто зустрівся з активістами та віддав відповідні доручення", – повідомив голова ГО "Екопарк Совські ставки" Андрій Яницький.

Як повідомили організації у секретаріаті Київради, рішення було ухвалено під час закритого засідання міськради 14 травня 2022 року.

Згідно з проектом рішення, розробка проєкту землеустрою доручена комунальному об'єднанню "Київзеленбуд".

 

 

 

Теги: #парк #київ #землеустрій

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