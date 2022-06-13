У Зеленодольську в результаті нічного обстрілу пошкоджено будинки 120 жителів міста, сильні руйнування у 2 дитячих садках та ліцеї

Рятувальники, поліцейські та військові провели обстеження Зеленодольська після нічного ворожого обстрілу, пошкоджено будинки 120 мешканців міста, сильні руйнування у 2 дитячих садках та ліцеї, повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.

"Це сильна атака по населеному пункту з початку повномасштабної війни. Пошкоджено та зруйновано житло у 120 жителів міста. Сильні руйнування у 2 дитячих садках та ліцеї. На території садового товариства знайдено безпечні уламки від "Урагану", - сказано в повідомленні у фейсбуці.

У селі Велика Костромка обстеження ще не завершено. Є велика кількість зруйнованих будинків. Там також виявлено уламки від "Урагану".

Раніше голова Дніпропетровської військової обласної адміністрації Валентин Резніченко повідомив, що російські окупанти в ніч на понеділок ударили з "Ураганів" по Зеленодольській громаді, загинула одна людина, п'ятеро поранені.