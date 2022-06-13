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15:43 13.06.2022

Шість кораблів РФ із можливим сумарним ракетним залпом до 36 ракет перебувають у Чорному морі - Міноборони

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Шість кораблів РФ із можливим сумарним ракетним залпом до 36 ракет перебувають у Чорному морі - Міноборони

У Чорному морі перебувають шість кораблів РФ із можливим сумарним ракетним залпом до 36 ракет, повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

"У готовності до можливого застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря станом на сьогодні перебувають шість кораблів, які несуть крилаті ракети морського базування типу "Калібр". Їхній можливий сумарний ракетний залп становить до 36 ракет", - сказав Мотузяник на брифінгу в Медіацентрі "Україна - Укрінформ" у Києві у понеділок.

Речник зазначив, що 12 червня чотири дальні бомбардувальники Ту-22М3 із акваторії Азовського моря здійснили пуски щонайменше трьох крилатих ракет Х-22 по території України у Селидовому та Покровську на Донеччині.

"Крім того, 11 червня з акваторії Чорного моря було випущено до чотирьох ракет морського базування типу "Калібр" по об'єктах цивільної та військової інфраструктури України в Тернопільській області", - поінформував він.

Теги: #міноборони #чорне_море #кораблі

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