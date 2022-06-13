Голова Нацполіції: Ми збираємо інформацію про воєнні злочини на окупованих територіях, після їх звільнення доведемо справи до суду

Українська поліція фіксує воєнні злочини РФ, які скоюють на тимчасово окупованій території країни, після деокупації справи будуть доведені до судів та вироків, наголошує голова Національної поліції України Ігор Клименко.

В ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", говорячи про можливості розслідування злочинів проти українців на територіях, які наразі окуповані військами РФ, Клименко зазначив, що правоохоронці України мають досвід роботи з воєнними злочинами з 2014 року, тому що Крим анексований, а окремі райони Луганської та Донецької областей були окуповані.

"Ще донедавна з Херсонщини ми отримували інформацію за лінією 102. На сьогодні вона вже не працює. 6200 звернень громадян Херсонщини прийняли, відкрили 2 тисячі кримінальних проваджень", - розповів Клименко.

У цьому контексті він продовжив: "Наразі моніторимо ЗМІ, телеграм-канали, і всі злочини, які бачимо на тимчасово окупованій території, фіксуємо та збираємо повну інформацію. А коли території будуть деокуповані, доведемо розслідування до логічного завершення - до суду та вироків".