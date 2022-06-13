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11:02 13.06.2022

Прокуратура передала АРМА 645 вагонів, що належать родині ексміністра оборони України Лебедєва

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Прокуратура передала АРМА 645 вагонів, що належать родині ексміністра оборони України Лебедєва

У рамках розслідування кримінального провадження Київська міська прокуратура заарештувала та передала АРМА 645 вагонів, які належать родині колишнього міністра оборони України Павла Лебедєва, розшукуваного за державну зраду.

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури в ході розслідування кримінального провадження арештовано 645 залізничних вагонів вартістю близько 650 млн грн, що належать підприємствам родини експосадовця, якого оголошено в розшук за державну зраду", - повідомляє в понеділок у телеграм-каналі прокуратура столиці.

Наразі, як зазначили у прокуратурі, заарештоване майно передано до управління АРМА.

У повідомленні наголошується, що, за даними слідства, на території України провадить свою діяльність низка підприємств, кінцевим бенефіціарним власником яких є сім'я ексміністра міністра оборони України (2012-2014 рр.)

"Зазначені підприємства займаються постачаннями та реалізацією товарів на території РФ, а також виробляють обладнання для оборонно-промислового комплексу держави-агресора", – йдеться у повідомленні.

За інформацією прокуратури, також накладено арешт на інше майно цієї фінансово-промислової групи підприємств та їхніх власників. Зокрема, заарештовано 30 земельних ділянок, 30 об'єктів нерухомості, зокрема шість цілісних майнових комплексів і корпоративні права 22 суб'єктів господарювання.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України та привласнення майна (ч. 3 ст. 110-2 та ч. 3 ст. 191 КК України) здійснюють слідчі СУ ГУ Нацполіції у м. Києві, за оперативного супроводу Департаменту захисту національної державності СБУ.

 

Теги: #лебедєв #вагони #арма

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