Російські війська контролюють 70% Сєвєродонецька - голова ОВА

Станом на ранок 13 червня російські війська взяли під контроль 70% Сєвєродонецька, повідомив голова Луганської військової обласної адміністрації Сергій Гайдай.

"Масова евакуація та підвезення гумвантажів через обстріли неможливі. Військовим вдається вивозити лише по декілька людей на день", - зазначається у повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, за інформацією Гайдая, в укриттях заводу "Азот" лишається близько 500 жителів, зокрема 40 дітей.

"Промзона потужно обстрілюється ворожою артилерією великого калібру. Укриття "Азоту" не такі міцні, як у маріупольської "Азовсталі", намагаємося зробити організовану евакуацію з гарантіями безпеки. Раніше всі люди, котрі там перебувають, відмовилися виїжджати з міста", - уточнив Гайдай.

Також російські війська посилили обстріл із великих калібрів по Лисичанську. В місті триває "тиха" евакуація, проте найбільша кількість загиблих і поранених за останні дні – саме у Лисичанську, зазначив голова ОВА.

Загрози оточення українських військ на Луганщині немає, наголошується в повідомленні.