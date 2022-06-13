Події

10:50 13.06.2022

Російські війська контролюють 70% Сєвєродонецька - голова ОВА

1 хв читати
Російські війська контролюють 70% Сєвєродонецька - голова ОВА

Станом на ранок 13 червня російські війська взяли під контроль 70% Сєвєродонецька, повідомив голова Луганської військової обласної адміністрації Сергій Гайдай.

"Масова евакуація та підвезення гумвантажів через обстріли неможливі. Військовим вдається вивозити лише по декілька людей на день", - зазначається у повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, за інформацією Гайдая, в укриттях заводу "Азот" лишається близько 500 жителів, зокрема 40 дітей.

"Промзона потужно обстрілюється ворожою артилерією великого калібру. Укриття "Азоту" не такі міцні, як у маріупольської "Азовсталі", намагаємося зробити організовану евакуацію з гарантіями безпеки. Раніше всі люди, котрі там перебувають, відмовилися виїжджати з міста", - уточнив Гайдай.

Також російські війська посилили обстріл із великих калібрів по Лисичанську. В місті триває "тиха" евакуація, проте найбільша кількість загиблих і поранених за останні дні – саме у Лисичанську, зазначив голова ОВА.

Загрози оточення українських військ на Луганщині немає, наголошується в повідомленні.

Теги: #війна #ситуація #сєвєродонецьк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:33 13.06.2022
Втрати військ РФ в Україні сягнули 32300 осіб і 1432 танків – Генштаб ЗСУ

Втрати військ РФ в Україні сягнули 32300 осіб і 1432 танків – Генштаб ЗСУ

08:48 13.06.2022
Понад 815 дітей постраждали від початку повномасштабної агресії РФ в Україні

Понад 815 дітей постраждали від початку повномасштабної агресії РФ в Україні

08:39 13.06.2022
Бійці ЗС України відбили ворожий штурм на двох напрямках в Луганській області, але ворог відновив наступ поблизу Золотого

Бійці ЗС України відбили ворожий штурм на двох напрямках в Луганській області, але ворог відновив наступ поблизу Золотого

07:28 13.06.2022
Столтенберг вважає, що мир в Україні можливий, але питання в ціні

Столтенберг вважає, що мир в Україні можливий, але питання в ціні

21:30 12.06.2022
Залужний обговорив із Міллі постачання озброєння та попросив у найкоротші терміни поставити більше артсистем

Залужний обговорив із Міллі постачання озброєння та попросив у найкоротші терміни поставити більше артсистем

21:18 12.06.2022
Із 2450 км фронту активні бойові дії ведуться на 1105 км

Із 2450 км фронту активні бойові дії ведуться на 1105 км

21:04 12.06.2022
ЗС України вдалося зупинити ворога у Сєвєродонецьку

ЗС України вдалося зупинити ворога у Сєвєродонецьку

20:14 12.06.2022
Під Сєвєродонецьком загинув колишній британський військовий

Під Сєвєродонецьком загинув колишній британський військовий

15:21 12.06.2022
Російські окупанти продовжують зміцнювати рубежі оборони вздовж лінії фронту в південних областях - ОК "Південь"

Російські окупанти продовжують зміцнювати рубежі оборони вздовж лінії фронту в південних областях - ОК "Південь"

12:00 12.06.2022
За добу на Харківщині внаслідок обстрілів загинуло 3 людини, 4 зазнали поранень - Синєгубов

За добу на Харківщині внаслідок обстрілів загинуло 3 людини, 4 зазнали поранень - Синєгубов

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Голова Нацполіції: У реєстрі членів НЗФ вже понад 2 млн записів

Російські окупанти завдали ракетного удару по Прилуках, зафіксовано приліт трьох ракет - голова Чернігівської ОВА

Зеленський закликав учасників American Jewish Committee Global Forum подвоїти зусилля, щоб зупинити російську ненависть до людства

Голова Нацполіції: 1200 тіл загиблих українців ще не ідентифіковані

Окупанти в Маріуполі планують обмежити видачу гумдопомоги та знести зруйновані будинки до вересня – радник мера

ОСТАННЄ

Близько ста маріупольців приїжджають на добу на підконтрольну Україні територію – мер

Голова Нацполіції: У реєстрі членів НЗФ вже понад 2 млн записів

Голова Нацполіції: Ми збираємо інформацію про воєнні злочини на окупованих територіях, після їх звільнення доведемо справи до суду

Російські окупанти завдали ракетного удару по Прилуках, зафіксовано приліт трьох ракет - голова Чернігівської ОВА

У вівторок і середу в Україні очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Під час ворожих обстрілів "зелених коридорів" загинули понад 30 людей, зокрема 5 дітей – глава Нацполіції

Суд заарештував майно російського олігарха на території України на суму понад 53,4 млн грн

Зеленський закликав учасників American Jewish Committee Global Forum подвоїти зусилля, щоб зупинити російську ненависть до людства

Голова Нацполіції: 1200 тіл загиблих українців ще не ідентифіковані

Хтось у Німеччині думає, що до війни далеко. Це неправда - Кличко для Bild

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА