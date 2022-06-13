Понад 815 дітей постраждали від початку повномасштабної агресії РФ в Україні

Понад 815 дітей постраждали від початку повномасштабної агресії РФ в Україні, повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Станом на ранок 13 червня 2022 року понад 815 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 288 дітей загинули та понад 527 поранені", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що ці цифри не є остаточними, оскільки триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 218, Харківській – 166, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 54, Херсонській – 52, Миколаївській – 48, Запорізькій – 30, Сумській – 17", - сказано у повідомленні.

Зокрема, 12 червня внаслідок артилерійського обстрілу м. Лисичанськ Луганської області військовими РФ загинув 6-річний хлопчик. 11 червня через обстріл м. Чортків Тернопільської області поранено 12-річну дівчинку. Також під час фіксації кримінальних правопорушень стало відомо, що 20 березня внаслідок обстрілу м. Маріуполь на Донеччині отримав травми 8-річний хлопчик.

Крім того, стало відомо про поранення внаслідок обстрілу ще 17 дітей у Харківській області. Зокрема, 20 травня – обстріл с. Великі Хутори Куп'янського району Харківської області, поранено 13-річну дівчинку. 14 травня – обстріл с. Леб'яже Чугуївського району Харківської області, поранено двох дітей 7 та 15 років. Обстріл с. Червона Поляна Ізюмського району Харківської області, з пораненнями доставлено до лікувального закладу 11-річного хлопчика.

У пресслужбі прокуратури зазначили, що через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1971 навчальний заклад. Із них 194 зруйновані повністю.