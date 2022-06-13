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08:39 13.06.2022

Бійці ЗС України відбили ворожий штурм на двох напрямках в Луганській області, але ворог відновив наступ поблизу Золотого

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Бійці ЗС України відбили ворожий штурм на двох напрямках в Луганській області, але ворог відновив наступ поблизу Золотого

Бійці Збройних сил України (ЗСУ) відбили штурм ворожих військ на двох напрямках у Луганській області, але окупанти відновили наступ біля Золотого та продовжують штурм Сєвєродонецька, повідомив голова Луганської військової обласної адміністрації Сергій Гайдай.

"Наші воїни успішно відбили штурмові дії на напрямках Вікторівка – Врубівка та Комишуваха – Врубівка. Ворог відновив наступальні дії у районі населеного пункту Золоте", - написав Гайдай у телеграм-каналі.

Також він повідомив, що у Сєвєродонецьку противник продовжує штурм міста, дещо відтіснив українських військових за рахунок значної переваги в артилерії.

Гайдай зазначив, що в результаті ворожих обстрілів у ніч на понеділок у Лисичанську згорів торговельний комплекс, а ще пошкоджено чотири будинки, споруди місцевої шахти. 11 будинків росіяни зруйнували у Врубівці, чотири – у Золотому, у Гірському – два будинки і дитячий садок.

Крім того, за суботу, 12 червня, у Лисичанську загинула шестирічна дитина і двоє дорослих – чоловік і жінка, ще поранено одну людину.

 

 

 

Теги: #ситуація #луганська_область

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