На Південному напрямку втрати ворога склали 22 особи та вісім одиниць техніки

На Південному напрямку втрати ворога склали 22 особи та вісім одиниць техніки, повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"На Південному напрямку протягом доби парою вертольотів, парою штурмовиків та винищувачем було здійснено три удари по позиціях агресора!", - написав Братчук у фейсбуці вранці у понеділок.

За його інформацією, втрати ворога склали 22 окупанти, три танки Т-62, дві БМП і три одиниці автомобільної техніки.