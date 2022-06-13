Події

07:40 13.06.2022

Ворог ударив по Зеленодольській громаді на Дніпропетровщині, загинула одна людина, п'ятеро поранені

1 хв читати
Ворог ударив по Зеленодольській громаді на Дніпропетровщині, загинула одна людина, п'ятеро поранені

Російські окупанти в ніч на понеділок ударили з "Ураганів" по Зеленодольській громаді на Дніпропетровщині, загинула одна людина, п'ятеро поранених, повідомив голова Дніпропетровської військової обласної адміністрації Валентин Резніченко.

"Найнапруженіша ніч. Ворог ударив з "Ураганів" по житлових кварталах Зеленодольської громади. У Зеленодольську поцілили по центру міста. Попередньо, одна людина загинула, п'ятеро поранені", - написав Резніченко в телеграм-каналі.

При цьому, наголосив, що обійшлося без постраждалих у Великій Костромці, але село залишилося без електропостачання.

Крім того, у Зеленодольську та Великій Костромці пошкоджені та зруйновані будинки. Території обстрілів засіяні касетними боєприпасами.

 

 

 

Теги: #жертви #обстріли #дніпропетровська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:42 13.06.2022
Держприкордонслужба України: РФ продовжує обстрілювати прикордонні райони Сумської та Чернігівської областей

Держприкордонслужба України: РФ продовжує обстрілювати прикордонні райони Сумської та Чернігівської областей

09:00 13.06.2022
Окупанти знову вдарили по Сумщині з мінометів - Живицький

Окупанти знову вдарили по Сумщині з мінометів - Живицький

08:48 13.06.2022
Понад 815 дітей постраждали від початку повномасштабної агресії РФ в Україні

Понад 815 дітей постраждали від початку повномасштабної агресії РФ в Україні

22:02 12.06.2022
Ворог знову обстріляв Сумську область, постраждалих немає

Ворог знову обстріляв Сумську область, постраждалих немає

20:52 12.06.2022
У Лисичанську в результаті російських обстрілів загинула шестирічна дитина

У Лисичанську в результаті російських обстрілів загинула шестирічна дитина

20:47 12.06.2022
Обстріл окупантами Соледара забрав життя місцевого жителя, ще трьох людей поранено

Обстріл окупантами Соледара забрав життя місцевого жителя, ще трьох людей поранено

20:14 12.06.2022
Під Сєвєродонецьком загинув колишній британський військовий

Під Сєвєродонецьком загинув колишній британський військовий

20:04 12.06.2022
Російські окупанти обстріляли дитячий оздоровчий табір на Харківщині

Російські окупанти обстріляли дитячий оздоровчий табір на Харківщині

17:02 12.06.2022
Окупанти обстріляли Дніпропетровську область касетними боєприпасами, у Покровській громаді загинула жінка

Окупанти обстріляли Дніпропетровську область касетними боєприпасами, у Покровській громаді загинула жінка

10:50 12.06.2022
Внаслідок удару по Чортківському району жертв немає, є постраждалі - голова Тернопільської ОВА

Внаслідок удару по Чортківському району жертв немає, є постраждалі - голова Тернопільської ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Втрати військ РФ в Україні сягнули 32300 осіб і 1432 танків – Генштаб ЗСУ

Понад 815 дітей постраждали від початку повномасштабної агресії РФ в Україні

Ворог веде наступальні дії на Донецькому напрямку, перекинув понад 80 одиниць озброєння та військової техніки

Після конференції СОТ визначаться терміни послаблення торговельних обмежень для України

Сприйняття Росії у світі визначають поранені та вбиті діти, а не Петро Перший – Зеленський

ОСТАННЄ

Втрати військ РФ в Україні сягнули 32300 осіб і 1432 танків – Генштаб ЗСУ

До Польщі приїхав новий посол України Василь Зварич

Бійці ЗС України відбили ворожий штурм на двох напрямках в Луганській області, але ворог відновив наступ поблизу Золотого

Через ворожі обстріли на Харківщині за добу вигоріло понад восьми гектарів екосистем

На Південному напрямку втрати ворога склали 22 особи та вісім одиниць техніки

Від початку російського вторгнення харківські поліцейські затримали 288 зловмисників

Жительку Бахмута викрили у колабораціонізмі та співпраці з країною-агресором

Київщина готова протистояти ворогові у разі повторного нападу

Заборона на відвідування зон літнього відпочинку у Запоріжжі залишається чинною

Екскомандир полку "Азов" підтвердив повернення до Києва 220 тіл загиблих на "Азовсталі" бійців

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА