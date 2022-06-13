Ворог ударив по Зеленодольській громаді на Дніпропетровщині, загинула одна людина, п'ятеро поранені

Російські окупанти в ніч на понеділок ударили з "Ураганів" по Зеленодольській громаді на Дніпропетровщині, загинула одна людина, п'ятеро поранених, повідомив голова Дніпропетровської військової обласної адміністрації Валентин Резніченко.

"Найнапруженіша ніч. Ворог ударив з "Ураганів" по житлових кварталах Зеленодольської громади. У Зеленодольську поцілили по центру міста. Попередньо, одна людина загинула, п'ятеро поранені", - написав Резніченко в телеграм-каналі.

При цьому, наголосив, що обійшлося без постраждалих у Великій Костромці, але село залишилося без електропостачання.

Крім того, у Зеленодольську та Великій Костромці пошкоджені та зруйновані будинки. Території обстрілів засіяні касетними боєприпасами.