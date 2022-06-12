Події

21:25 12.06.2022

Зеленський наголосив на важливості будь-якої допомоги Україні

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Зеленський наголосив на важливості будь-якої допомоги Україні

Президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників благодійного вечора, який проводить організація CORE, заснована відомим актором Шоном Пенном.

"Десятки тисяч вибухів та обстрілів. Сотні тисяч поранених і вбитих. Мільйони, які втратили свій дім. Усі ви бачили фото з України. Мирні міста та села, стерті з лиця землі. Крилаті ракети та бомби, які не залишають каменю на камені від шкіл, лікарень, театрів, музеїв, цілих вулиць і кварталів", - сказав він, виступаючи у неділю за допомогою відеозв'язку перед учасниками вечора.

"Під час Другої світової війни, коли метал був потрібен на фронті, статуетку "Оскар" робили з гіпсу. Можна сказати, що це символічний жест, який не впливає кардинально на хід війни. Але ми не можемо стверджувати, що ми б перемогли нацизм без цього шматочка металу", - наголосив він.

Зеленський наголосив, що "кожна допомога є цінною і важливою. Дякую всім, хто заради цієї допомоги Україні зібрався тут сьогодні, Шону Пенну, який у перші дні війни особисто прибув до Києва".

"Ви були готові розплавити свій "Оскар" на знак протесту проти недостатньої допомоги Україні. Я впевнений, що цього робити буде не треба. Плавитися має зброя варварів, яка вбиває мирне населення. Плавитися має техніка агресора, його танки, літаки, кораблі, ракети і все залізо, яке приносить зло", – сказав президент.

 

 

 

Теги: #звернення #core #зеленський

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