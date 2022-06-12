Міжнародна комісія ООН з розслідування злочинів РФ в Україні відвідала Київську область

Незалежна міжнародна комісія ООН із розслідування злочинів, скоєних РФ в Україні, відвідала Київську область, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Спільно з керівником Національної поліції Київської області Андрієм Нєбитовим та головним слідчим Київської області Віктором Луговим провели робочу зустріч з міжнародними експертами та ірпінською владою щодо механізмів документування воєнних злочинів росіян та фактів порушення країною-терористом прав людини", - написав Кулеба в Телеграмі.

Він нагадав, що на Київщині знайшли тіла понад 1300 мирних жителів, убитих окупантами, і ця цифра збільшується в процесі розчищення територій від завалів.

"Вдячні міжнародній спільноті за їхню роботу, адже притягнення Росії до відповідальності за вчинене в Україні – наш спільний обов'язок", - додав Кулеба.

Раніше начальник Київського облуправління Національної поліції Андрій Нєбитов повідомив, що станом на 3 червня правоохоронці знайшли тіла 1314 місцевих жителів, убитих російськими військовими під час окупації області, переважно зі стрілецької зброї. "Це цивільні люди, які не мали стосунку до військових формувань", - зазначив він.