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11:22 12.06.2022

У Запорізькій області СБУ викрила шахраїв, які вимагали гроші у громадян за нібито звільнення їх рідних із ворожого полону

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У Запорізькій області СБУ викрила шахраїв, які вимагали гроші у громадян за нібито звільнення їх рідних із ворожого полону

Служба безпеки України викрила в Запорізькій області шахраїв, які вимагали гроші у родичів військовослужбовців ЗСУ за нібито звільнення їхніх рідних з ворожого полону, повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

"За це шахраї вимагали окрему плату. Розцінки розрізнялися і в більшості випадків залежали від емоційного стану родичів", - сказав Дехтяренко у відеозверненні в неділю.

За його словами, до переліку псевдопослуг, які пропонували родичам шахраї, входили телефонна розмова з полоненим (від 10 до 50 тис.грн), звільнення з полону (від 50 до 200 тис. грн), перевезення тіла загиблого – до 10 тис. грн.

"Зрозуміло, жодну з цих міфічних обіцянок зловмисники не могли виконати. А після отримання грошей, які їм пересилали онлайн, просто зникали зі зв'язку. Для правдоподібності своїх слів шахраї моніторили інтернет, де збирали дані про безвісти зниклих і загиблих українських бійців та їхні сім'ї", - наголосив речник спецслужби.

Він уточнив, що організатором схеми виявився чоловік, який перебуває в окупованому Маріуполі. Він нещодавно вийшов із в'язниці.

"Крім того, в Запоріжжі у нього була спільниця, яка відповідала за фінансову складову і забезпечувала мобільні дзвінки, постійно змінюючи номери і операторів зв'язку. Її затримали спецпризначенці СБУ", - наголосив Дехтяренко.

За його словами, під час обшуку у підозрюваної вилучили комп'ютерну техніку з доказами протиправної діяльності, велику кількість телефонних і SIM-карток, банківські картки для отримання платежів і чверть мільйона гривень готівкою.

"У рамках кримінального провадження встановлюються всі потерпілі особи та вживаються заходи для притягнення до відповідальності інших учасників схеми", - зазначив речник СБУ.

Дехтяренко додав, що питаннями звільнення українців з російського полону займаються виключно органи державної влади і закликав громадян повідомляти про випадки вимагання грошей за звільнення військовополонених в Об'єднаний центр з пошуку і звільнення полонених за телефонами +38 067 650-83-32; +38 098 087-36-01.

Джерело: https://t.me/SBUkr/4438

Теги: #сбу #шахрайство #запорізька_область

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